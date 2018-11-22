Большинство российских интернет-операторов задумываются о повышении тарифов на мобильный и проводной Интернет . В том, что рост будет в пределах 10% уверен каждый второй из ста менеджеров интернет-провайдеров, работающих в крупных городах России. Таков итог опроса, проведенного интернет-ресурсом Telecom Daily, пишут «Ведомости».

Почти треть опрошенных (29%) предупредили о неизбежности повышения тарифов даже больше, чем на 10%. Об отсутствии планов повышать расценки на интернет сказали только 11%. Еще 8% не исключили возможное снижение тарифов.

Главные риски и угрозы для бизнеса опрошенные менеджеры видят в резком ухудшении ситуации в экономике, падении платежеспособного спроса со стороны населения, а также в повышении налогов и акцизов, говорится в материалах Telecom Daily. Например, половина опрошенных упомянула о повышении НДС со следующего года. Дополнительными рисками компании считают курсов доллара и евро, а также расходы на выполнение закона Яровой. Санкции со стороны США и стран ЕС считает проблемой лишь каждый девятый менеджер.

Впрочем, повышение тариф на Интернет уже началось. Так, летом некоторые тарифы повысил второй по количеству абонентов оператор «Эр-телеком холдинг», а в ноябре повышать их начал «Ростелеком» . Как сообщалось, оператор пересматривает тарифы из-за общеэкономических факторов, в частности, повышения НДС и ослабление рубля, из-за которого дорожает импортный контент, Наконец, нужны средства на выполнение требований закона Яровой, рассказывал источник в «Ростелекоме».