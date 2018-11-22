Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в краже почти 8 млн рублей из банкоматов. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Волоколамскому району и МУ МВД России по Коломенскому городскому округу задержаны двое жителей Москвы в возрасте 26 и 36 лет, подозреваемых в совершении серии краж денежных средств», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники повреждали банкоматы, после чего устанавливали специальное устройство, которое в дальнейшем позволяло совершать необходимые действия по выгрузке денег. Всего выявлено шесть эпизодов противоправной деятельности задержанных на территориях городских округов Ступино, Коломна, а также в Щелковском и Волоколамском муниципальных районах. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей.

Подозреваемые были установлены и задержаны полицейскими. При проведении обыска по месту их проживания обнаружены и изъяты приспособления для вскрытия банкоматов, радиостанция, устройство для обнаружения камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, маска с прорезями для глаз, ноутбуки, телескопическое зеркало и магнит, банковские карты, а также самодельное устройство для снятия проводов.



Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников, а также ищет их сообщников.