Объем FX переводов ЮНИСТРИМ в октябре 2018 вырос на 147% в сравнении с летними месяцами (июнь-август), которые традиционно являются пиковыми по объему денежных переводов.

Количество транзакций выросло почти в три раза за счет последовательной реализации стратегии АО КБ «ЮНИСТРИМ» по предоставлению клиентам банка единой услуги — бивалютных переводов в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Чем выгоден перевод с конверсией в сравнении с классическим переводом?

Бивалютный перевод — это перевод денежных средств, при котором валюта выдачи перевода отличается от валюты отправки (конвертация осуществляется по курсу Системы ЮНИСТРИМ).

«Стоит отметить, что используя бивалютный денежный перевод ЮНИСТРИМ, Вы не только оптимизируете время на последовательное выполнение двух операций по переводу и обмену валюты, экономите денежные средства осуществляя конвертацию по максимально выгодному курсу, а также сокращаете потенциальные риски, связанные с любыми денежными операциями — поясняет председатель правления ЮНИСТРИМ Кирилл Пальчун. — Отправка и получение перевода доступны клиенту в более 20 различных валютах: от армянских драм до филиппинских песо, в зависимости от страны выдачи».

АО КБ «ЮНИСТРИМ» произвел доработку ИТ систем и обновил программное обеспечение во всех 220 пунктах обслуживания сети. Воспользоваться услугой перевода с конверсией Вы также можете в сети банков партнеров («Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Авангард» и другие), а также в офисах сотового ритейла компаний «Связной», «Теле2», «МегаФон», что суммарно увеличивает количество пунктов обслуживания клиентов до 10 000 по всей России. Осуществление денежных переводов доступно он-лайн, как через сайт , так и через мобильное приложение.

Только за октябрь доходы банка по бивалютным переводам выросли на 68%.