В Москве задержан 37-летний мужчина по подозрению в покушении на мошенничество. Как уточнили в пресс-службе столичной полиции, злоумышленник пытался обналичить более 1 млн рублей по поддельным документам.

«В отдел полиции обратилась сотрудница службы безопасности одного из коммерческих банков. По ее словам, в организацию обратился гражданин с целью обналичить вклад в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей. В ходе проверки документов сотрудники банка усомнились в их подлинности и обратились в полицию», — говорится в релизе.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина представил в банк поддельный паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество», добавили в ведомстве.