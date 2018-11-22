Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать бумаги «Сургутнефтегаза», ожидая роста котировок обыкновенных акций компании на 41%, а «префов» — на 22,5%. По их оценкам, сейчас стоимость ликвидных активов нефтяной компании в 2,25 раза превышает рыночную капитализацию.

«Кроме этого, компания вдвойне выигрывает от ослабления рубля, которое не только обеспечивает рост операционной прибыли, но и дает возможность положительной переоценки валютных активов», — указывается в комментарии инвесткомпании.

По итогам полугодия чистая прибыль «Сургутнефтегаза» составила почти 390 млрд рублей, увеличившись в 4,4 раза, выручка поднялась на 33%. Как отмечают в «Финаме», изменение курсовых разниц принесло компании дополнительно 225,16 млрд рублей.

По состоянию на конец отчетного периода «Сургутнефтегаз» имел на долгосрочных депозитах 1 трлн 913 млрд рублей, на краткосрочных — 773,4 млрд. Большая часть этих депозитов – валютные, преимущественно в долларах США.

«Ослабление рубля во II квартале 2018 года внесло больший вклад в прибыль компании, чем операционная деятельность», — пишет аналитик «Финама» Алексей Калачев.