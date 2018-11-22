В Башкирии направлено в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.



«По версии следствия, в 2014 году женщина вместе с сообщниками создала кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест», который действовал по принципу финансовой пирамиды. Женщина фактически управляла организацией вместе с соучастниками, номинально занимала должность специалиста в договорном отделе. Подельники же открыли офисы кооператива в республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртской Республике и организовали широкую рекламную компанию. После этого злоумышленники заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 21 до 25%. Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в проекты по выдаче микрозаймов, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли», — отмечается в релизе.

Для создания видимости успешной финансовой деятельности КПК некоторым пайщикам выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов. Таким образом, злоумышленники похитили у 252 граждан свыше 37 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский суд Уфы. В отношении экс-председателя кооператива и других лиц уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в ведомстве.