Аналитики «Уралсиба» ожидают дальнейшего улучшения финансовых показателей «ФосАгро» и рекомендуют инвесторам покупать акции компании. Растущие цены на удобрения, объемы реализации и девальвация рубля оказывают поддержку ее бизнесу.

В III квартале 2018 года выручка производителя удобрений увеличилась на 35%, чистая прибыль — на 6%. При этом показатель «чистый долг / EBITDA» за последние 12 месяцев снизился до 1,7 с 2,3 по состоянию на конец 2017 года, указывает аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик.

Дополнительную прибыль «ФосАгро» заработала за счет продажи азотных удобрений, объемы реализации которых увеличились после того, как компания в прошлом году ввела в эксплуатацию новые мощности по производству аммиака и карбамида.

В «Уралсибе» также напоминают, что совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал в размере 9,3 млрд рублей, что составляет 72 рубля на акцию (текущая доходность — 3%). Коэффициент дивидендных выплат вырастет с 50% до 73%. Хотя пока компания не планирует менять дивидендную политику, но не исключает, что в дальнейшем при хорошей выплате акционерам могут превысить 50% от чистой прибыли, отмечает аналитик.