Сотрудники управления СК РФ по Санкт-Петербургу в сопровождении ГУЭБиПК и спецназа СОБР Росгвардии проводят обыски в Петербурге по 70 адресам в рамках уголовного дела, возбужденного по факту экономических преступлений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В Петербурге следователи СК, сотрудники экономической полиции в сопровождении спецназа СОБР Росгвардии проводят обыски по 70 адресам», — сказал собеседник агентства. Следственные действия, по данным источника, проходят как в коммерческих организациях, так и в квартирах предполагаемых фигурантов дела.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК по Петербургу после оперативных разработок ГУЭБиПК. Подробности дела не уточняются. ТАСС пока не располагает официальным комментарием ведомств об оперативно-следственных мероприятиях.