Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что справедливая цена на нефть должна составлять 100 долларов за баррель. Об этом он заявил в среду в Каракасе, сообщило агентство EFE.

«Цена на нефть должна находиться в районе 100 долларов за баррель. Это справедливая цена, на которой настаивает Венесуэла», — сказал Мадуро. Он отметил, что низкие цены на углеводородное сырье негативно отражаются на развитии венесуэльской экономики.

Мадуро напомнил, что «ведет борьбу» за повышение цен на нефть на мировом рынке. По словам президента, его деятельность в этом направлении идет на пользу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и означает «защиту этой организации».