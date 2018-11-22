Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка после годового отсутствия на рынке привлечения новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) вновь начал продавать этот продукт в отделениях материнского банка. Пока привлечение ведется в тестовом режиме и только в столичном регионе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В самом НПФ эти действия пока не афишируют. Впрочем, как заявил исполняющий обязанности гендиректора НПФ Александр Прокопенков, «сейчас мы в тестовом режиме прорабатываем различные варианты подачи заявлений клиентом, в том числе тестируем и процессы, в рамках которых клиент может самостоятельно подать заявление на портале ЕПГУ».

НПФ Сбербанка в предшествующие годы являлся лидером рынка по привлечению клиентов по ОПС, и во многом благодаря сети материнского банка. Причем если в 2013 году фондом было заключено 1,3 млн договоров на перевод накоплений, из которых лишь 67,1% приходились на Сбербанк, то в 2016-м — уже 4,6 млн договоров, из которых 99,5% заключены в отделениях Сбербанка, свидетельствуют данные Счетной палаты (СП). Превращению банка в главного агента НПФ способствовало внедрение в 2014 году технологии дистанционной подачи заявления о переводе пенсионных накоплений (без него договор недействителен) через удостоверяющие центры. Однако в середине прошлого года после критики СП Пенсионный фонд России приостановил подачу заявлений таким способом, фонд до последнего времени не мог наладить массовое привлечение клиентов.

Вместе с тем НПФ Сбербанка может начать массовое привлечение клиентов по ОПС через всю сеть материнского банка уже в этом году, считают источники издания. Впрочем, принципиального решения о масштабировании на всю сеть Сбербанка еще не принято. Однако НПФ готовится к масштабной переходной кампании следующего года — последней перед введением индивидуального пенсионного капитала.

Возвращение лидера предыдущих кампаний заставит многих игроков задуматься об уходе с рынка, считают эксперты.

