Личные данные некоторых пользователей интернет-сайта компании Amazon оказались в открытом доступе из-за технической ошибки. Об этом в среду сообщила телекомпания CNBC.

По ее данным, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от компании, в которых та предупредила о том, что их адреса электронной почты были «непреднамеренно обнародованы из-за технической ошибки». По словам компании, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или предпринимать какие-либо другие действия.

В открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена. «Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла затронуть», — приводит канал заявление компании.

В Amazon не уточнили число пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, однако подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были взломаны. Как сообщает CNBC, узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.