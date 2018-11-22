Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду провел закрытую встречу с менеджерами интернет-компаний, где озвучил свое пожелание, чтобы работающие в РФ иностранные компании открыли свои представительства в стране. Об этом ТАСС рассказали источники, присутствовавшие на встрече.

«(Об этом) было прямо высказано», — заявил источник агентства о предложении к Facebook открыть офис в России. По его словам, в ответ на предложение Кириенко представитель Facebook отметил, что «они работают над этим, но у них большая компания и сигналы долго проходят». ТАСС запросил комментарий у Facebook, в настоящий момент ответ еще не получен.

Другой собеседник ТАСС, также присутствовавший на встрече, добавил, что предложение открывать представительства в России относилось не только к Facebook. «Чтобы быть полноценными участниками российской интернет-экономики, иностранным компаниям целесообразно присутствовать тут представительством», — передал идею Кириенко собеседник агентства.

Участники мероприятия также рассказали ТАСС, что на встрече с первым замглавы администрации президента речь шла об использовании разработанного «Яндексом» умного голосового помощника «Алисы». «Мы открыты к подключению новых сервисов и возможностей для «Алисы», в том числе сервиса госуслуг. Для обучения «Алисы» новому существует открытая платформа «Яндекс.Диалоги», к которой на сегодняшний день подключено уже более 30 тысяч навыков и чатов», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Яндекса».