Сбербанк по итогам торгов в четверг, 22 ноября, обошел «Роснефть» по рыночной капитализации и вновь стал самой дорогой компанией России.

Обыкновенные акции кредитной организации завершили торговый день ростом стоимости на 0,96% до 199,4 рубля, привилегированные подорожали на 0,52% до 172,9 рубля. В результате капитализация с учетом префов достигла 4,48 трлн рублей.

Акции «Роснефти» по итогам торгов подешевели на 0,18%, их цена составила 411,1 рубля. При этом капитализация компании равнялась 4,36 трлн рублей.

«Роснефть» заняла первое место по рыночной капитализации в начале августа, обогнав по этому показателю Сбербанк.