Россельхозбанк подал заявление в Арбитражный суд республики Саха о признании банкротом «Якутской топливно-энергетической компании», входящей в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, говорится в определении суда.

Кроме того, республиканский суд назначил на 9 января 2019 года рассмотрение заявления «Кинг-95» о банкротстве якутской компании. Заявление Россельхозбанка суд рассмотрит в течение 15 дней с даты судебного заседания по итогам рассмотрения обоснованности заявления компании «Кинг-95», отмечается в определении.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении до февраля 2019 года ареста в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.