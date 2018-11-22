Ведущий деятельность на территории Крыма РНКБ начал установку сканеров по считыванию QR-кода в сети устройств самообслуживания. Теперь платежи можно совершать практически в одно касание с помощью размещенного на квитанции QR-кода. В настоящее время сканеры уже установлены на 150 банкоматах, сообщили в РНКБ.

Индивидуальные предприниматели уже могут оплачивать таким способом налоги: для оплаты необходимо сформировать уникальный идентификатор начислений (УИН) или QR-код на официальном портале ФНС в разделе «Оплати налоги». QR-код достаточно отсканировать на банкомате — данные о предпринимателе, реквизитах инспекции и виде налога автоматически отобразятся на экране, клиенту останется лишь вставить денежные средства в купюроприемник. При этом данные о платеже автоматически попадают в налоговую инспекцию. За прошедший месяц совершено уже более 5 тыс. платежей, уточняется в релизе банка.



Также клиенты РНКБ могут совершать платежи по QR-коду с помощью мобильного приложения «РНКБ 24/7», напомнили в банке.