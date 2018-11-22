Райффайзенбанк опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Так, чистая прибыль банка составила около 27,418 млрд рублей, увеличившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основными факторами роста прибыли стали рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также снижение расходов на создание резервов», — поясняют в «Райффайзене». Согласно данным отчетности, которые приводятся в релизе банка, чистый процентный доход вырос на 17,3% до 38,533 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 9,3% до 12,593 млрд.

В течение девяти месяцев 2018 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 296,2 млн рублей — это на 76,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение объема отчислений в резервы связано с улучшением качества портфеля, а также c существенным роспуском резервов в I квартале 2018 года, уточняется в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос с начала года на 18,6% до 672,716 млрд рублей, в том числе розничный кредитный портфель — на 21,4% до 267,835 млрд, портфель кредитов крупному корпоративному бизнесу — на 12,5% до 329,143 млрд, среднему бизнесу — на 52,3% до 54,734 млрд, малому и микробизнесу — на 17,9% до 21,004 млрд.

Объем средств клиентовувеличился на 22,2% по сравнению с концом 2017 года до 785,015 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах юридических лиц вырос на 34,4% до 332,803 млрд, на счетах и депозитах физических лиц — на 14,5% до 452,212 млрд рублей.



Собственные средствабанка увеличились на 19,5% по сравнению с концом 2017 года за счет полученной по итогам девяти месяцев чистой прибыли и превысили 139,273 млрд рублей.

