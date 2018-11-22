Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России в сегменте лизинга легкового автотранспорта по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем нового бизнеса участников рэнкинга в этом сегменте достиг 135,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении агентства.

Доля лизинга легкового автотранспорта в совокупном объеме нового бизнеса топ-100 лизинговых компаний составила 14%. В то же время автолизинг, включая лизинг грузового автотранспорта, по-прежнему остается наиболее крупным сегментом лизингового рынка, на него приходится 29% в совокупном объеме нового бизнеса.

«Концентрация рынка в сегменте легкового автотранспорта значительно выше, чем концентрация лизингового рынка в целом: на 20 лидирующих по объемам нового бизнеса компаний в сегменте автолизинга пришлось без малого 97% нового бизнеса, — комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. — В среднем по рынку аналогичный показатель составил 88%».

По оценке RAEX, общее количество автомобилей, которые передали в лизинг участники рейтинга, составило 3,4% от общего объема продаж легкового автотранспорта на российском рынке за девять месяцев 2018 года.

Около 23% в структуре переданных в лизинг легковых автомобилей приходится на коммерческий автотранспорт (LCV), это практически совпадает с прошлогодним показателем. А вот средняя стоимость одного переданного в лизинг легкового автомобиля снизилась на 28% и составила 1,3 млн рублей.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.

