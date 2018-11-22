Почта Банк запустил технологию сетевого маркетинга на пенсионерах, предложив им возможность получать «13-ю пенсию» за привлечение в банк новых клиентов. «За каждые пять друзей или знакомых, которые переведут свою пенсию в Почта Банк, участник программы получит на счет 8,7 тыс. рублей. При этом общая сумма вознаграждения не ограничена», — сообщили в кредитной организации.

Программа продлится до 30 сентября 2019 года.

В акции могут принять участие клиенты, получающие в банке пенсию и пользующиеся мобильным или интернет-банком. Для участия клиенту-пенсионеру необходимо в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» указать имена и номера телефонов не более чем десяти своих друзей или знакомых, которым он готов рекомендовать перевести пенсию в Почта Банк. Дополнительно в мобильном приложении участник может отправить знакомым приглашения через СМС, мессенджеры и социальные сети. Как только любые пять из списка знакомых и друзей будут получать пенсию на сберегательный счет в Почта Банке, участнику акции на сберегательный счет будет выплачено вознаграждение.

Процесс выполнения задания и начисления вознаграждения можно отслеживать в мобильном приложении участника. В нем же можно скорректировать список приглашенных друзей и знакомых, заменив или удалив данные.

«Технологии сетевого маркетинга и геймификации давно себя зарекомендовали как эффективный способ привлечения новых клиентов и повышения лояльности существующих. Однако мы одними из первых на рынке банковских услуг решили применить ее в работе с людьми старшего возраста», — комментирует член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев.

«Мы ожидаем, что акция вызовет интерес у 3% участников. Согласно плану, до конца 2019 года в банке будет 1,2 миллиона пенсионеров. Соответственно, 36 тысяч активных участников приведут нам как минимум по два новых пенсионера-друга, то есть это даст минимум плюс 72 тысячи новых клиентов-пенсионеров», — отметил он.

В банке подчеркивают, что его специалисты в клиентских центрах и почтовых отделениях готовы проконсультировать людей старшего возраста, помочь с подключением мобильного или интернет-приложения и заполнением анкеты участника.



В Почта Банке рассказали, что сейчас 25% его клиентов-пенсионеров регулярно используют интернет-банк и мобильный банк для повседневных операций, при этом 75% из них регулярно пользуются именно мобильным приложением. В сегменте «молодых пенсионеров» (до 50 лет), получающих пенсию не по возрасту, доля тех, кто использует ДБО, достигает 50%.

