Правительство России расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, в перечень попали, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк.

«Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество), публичное акционерное общество «Сбербанк России», публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» и публичное акционерное общество «Почта Банк» единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2018—2019 года закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц», — говорится в документе.

Вознаграждение банков составит не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ.