Более половины россиян (58%) считают кредит прямой дорогой в долговую яму, а 35% никогда не пользовались заемными деньгами и не собираются этого делать. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.



Среди тех, кто никогда не брал кредиты, преобладают молодежь до 24 лет (73%) и россияне с низким доходом (44%). Больше всего противников жизни взаймы (60%) в возрастной группе от 45 лет. Среди мужчин 61% также считают, что кредиты ни к чему хорошему не приведут. А 21% женщин уверены, что кредит дает возможность приобрести желаемое.

Кредитовались один либо два раза по 12% опрошенных. Тремя кредитами на данный момент успели воспользоваться 10% респондентов. От четырех до шести раз брали кредит 13%, от семи до девяти раз — 3% принявших участие в опросе. Десять и более раз обращались в кредитные организации 4% опрошенных.



Наиболее лояльно к кредитам относятся те, кому доводилось воспользоваться этим финансовым инструментом в течение последнего полугода: каждый третий из них назвал заем прекрасной возможностью, в то время как среди россиян, не кредитовавшихся в течение последнего полугодия, такого мнения придерживается лишь один из десяти опрошенных.



Число представителей экономически активного населения страны, обращавшихся в течение последних шести месяцев к услугам кредитных организаций, составляет 37%. Чаще всего кредитами пользовались россияне в возрасте 35—44 лет (таких 45%), респонденты с зарплатой 25 тыс. и около 35 тыс. рублей в месяц и те, кто зарабатывает свыше 45 тыс. рублей в месяц (по 43%).

В опросе приняли участие 2 500 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет во всех округах страны.