Российский рынок акций в 2018 году демонстрирует рекордные показатели — объем операций за первые три квартала практически сравнялся с показателем за весь прошлый год, сообщил журналистам управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

«Российский рынок акций показал в этом году рекордные значения в рублевом индексе Мосбиржи, а по объему операций за 10 месяцев уже почти сравнялся с прошлым годом — 9,1 триллиона рублей», — отметил он.

По словам Марича, с учетом низкой инфляции доходность гособлигаций в России на уровне 8,5% «выглядит очень привлекательно».

«Первая половина этого года подарила нам приличные объемы размещения в облигациях Минфина, сильно вырос вторичный объем торгов (рост на 33%, до 3,8 триллиона рублей)», — заключил Марич.