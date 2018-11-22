Московский Кредитный Банк осуществит cash back в повышенном размере за покупки своих клиентов в определенных категориях в течение трех дней в ноябре.

Так, за покупки в «черную пятницу» (23 ноября 2018 года) в категориях «одежда», «обувь» и «аксессуары» держатели карт МКБ получат cash back в размере 10% баллами от суммы покупок.

«Акция продлится в День матери (25 ноября). В этот день клиенты также получат 10% баллами за покупки в цветочных магазинах: как онлайн, так и в розничных», — указано в релизе МКБ.

В «киберпонедельник» (26 ноября) клиенты получат такое же количество дополнительных баллов за покупки в интернет-магазинах в категориях «электроника и софт».



Дополнительные баллы за все покупки в течение трех акционных дней будут зачислены на бонусный счет не позднее 28 декабря 2018 года. Конвертация баллов в рубли происходит по курсу 1 балл — 1 рубль. Максимальный размер бонуса, который может быть начислен за покупки 23, 25 и 26 ноября, — 3 тыс. баллов. Призовые баллы начисляются в дополнение к числу баллов, полученному в рамках основных условий программы «МКБ Бонус». Максимально возможное количество начисленных баллов за календарный месяц соответствует тарифам программы.