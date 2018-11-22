Торговая война между США и Китаем может подтолкнуть китайских инвесторов по-другому взглянуть на возможности в России, считает член правления, управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.

«В сентябре мы проводили первую конференцию c Шанхайской биржей в Москве, куда вместе с представителями инфраструктуры приезжали и китайские брокеры. Они активно обсуждали торговую войну и вызовы, которые для них из этого вытекают, и они считают, что изменение отношений с Западом подталкивает их по-другому взглянуть на возможности в России. На мой взгляд, это открывает новые возможности и для нас», — сказал Марич в беседе журналистами на полях форума «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей.

Он провел аналогию с введением западных санкций, которые в определенной мере подтолкнули Россию на китайский рынок.

«Если бы не было санкций в отношении России, мы бы, возможно, не так сильно задумывались бы и обращали много внимания на китайский рынок. Причем биржа сделала задолго до этих событий — торговля парой юань/рубль началась еще в конце 2010 года. Это вполне естественная история — диверсификация и расширение линейки инструментов для наших клиентов. Похожая картина сейчас наблюдается и в отношении Китая», — отметил он.

И хотя пока китайские инвесторы не начали инвестировать в российский рынок, Марич выразил уверенность в том, что китайский капитал придет в Россию. Он отметил, что китайские инвесторы гораздо лучше, чем раньше, понимают российский финансовый рынок.

«Мы видим потенциал и уверены, что китайский капитал придет на российский рынок, и в ближайшем будущем мы уже увидим сделки. Наши китайские партнеры и брокеры также предпринимают усилия, которые позволят увидеть результаты», — заключил Марич.