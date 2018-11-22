Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило Абсолют Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга до уровня «B2» с «B1». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности снижены до «b2» с «b1». Также снижены долгосрочная оценка риска контрагента и долгосрочные рейтинги риска контрагента. Все указанные рейтинги помещены на пересмотр с возможностью понижения. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's .

Понижение рейтингов отражает ухудшение показателей достаточности капитала группы Абсолют Банка после создания резервов под проблемные ссуды санируемого Балтинвестбанка в 2017 году и внедрения МСФО 9 в январе 2018-го, повышение доли проблемных ссуд в первом полугодии 2018 года, прежде всего по портфелю корпоративных ссуд, выданных до конца 2016 года, а также убыточную деятельность группы.



Помещение рейтингов на пересмотр с возможностью понижения связано с неопределенностью относительно источников капитала для покрытия текущего дефицита и сроков возможной поддержки.

