Модульбанк запустил сервис для бесплатной подготовки документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Сервис работает на ресурсах компании «ББС», которая предоставляет как сам сервис, так и оперативную профессиональную клиентскую поддержку, которая благодаря опыту, наработанному годами, поможет пользователям решить любые проблемы, связанные с регистрацией бизнеса. А Модульбанк предоставляет бесплатный банковский счет, бухгалтерские услуги и другие продукты и услуги, которые входят в экосистему Модульбанка и разработаны специально для предпринимателей», — отмечается в релизе.

Для того, чтобы зарегистрировать бизнес, клиенту нужно заполнить анкету. Сервис автоматически подготовит нужные документы и выдаст пошаговую инструкцию для подачи их в налоговую службу, добавили в пресс-службе.