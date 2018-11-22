По итогам девяти месяцев 2018 года объем ссуд, выданных корпоративным клиентам Московским Кредитным Банком, составил 509,9 млрд рублей (за вычетом резервов), следует из его отчетности по МСФО. Это на 25% меньше по сравнению с концом 2017 года. Тогда показатель превышал 685,9 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка (до вычета резервов) сократился на 14,1%, до 703,5 млрд рублей. Это обусловлено исключением одного крупного заемщика из категории обесцененных, но не просроченных, в связи с грядущей продажей кредита, говорится в документе.

86,7% кредитного портфеля МКБ приходится на корпоративных клиентов.

За тот же период розничный кредитный портфель банка, наоборот, вырос — на 5,5% до 87,3 млрд рублей (за вычетом резервов). Без учета резервов показатель составил 93,8 млрд рублей. На динамику повлияла выдача необеспеченных кредитов — их объем увеличился на 10,8%, превысив 70 млрд рублей.