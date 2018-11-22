86,7% кредитного портфеля МКБ приходится на корпоративных клиентов.
По итогам девяти месяцев 2018 года объем ссуд, выданных корпоративным клиентам Московским Кредитным Банком, составил 509,9 млрд рублей (за вычетом резервов), следует из его отчетности по МСФО. Это на 25% меньше по сравнению с концом 2017 года. Тогда показатель превышал 685,9 млрд рублей.
Совокупный кредитный портфель банка (до вычета резервов) сократился на 14,1%, до 703,5 млрд рублей. Это обусловлено исключением одного крупного заемщика из категории обесцененных, но не просроченных, в связи с грядущей продажей кредита, говорится в документе.
86,7% кредитного портфеля МКБ приходится на корпоративных клиентов.
За тот же период розничный кредитный портфель банка, наоборот, вырос — на 5,5% до 87,3 млрд рублей (за вычетом резервов). Без учета резервов показатель составил 93,8 млрд рублей. На динамику повлияла выдача необеспеченных кредитов — их объем увеличился на 10,8%, превысив 70 млрд рублей.
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