Штрафы для юридических лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению операторов, за нарушение законодательства РФ в этой области могут составить от 10 до 30 тыс. рублей. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», подготовленный Минкомсвязи, опубликован на портале pravo.gov.ru.

Для физических лиц сумма административного штрафа может составить от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. рублей.

Предлагается введение административной ответственности для операторов, если лица, осуществляющие обработку персональных данных по его поручению, нарушат законодательство РФ. Для граждан штраф может составить от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за создание неуполномоченными лицами общедоступных источников персональных данных, содержащих сведения из государственных и муниципальных информационных систем персональных данных. Оно может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 3 до 6 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 до 30 тыс. рублей.