Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«Я думаю, что да. Наверняка на следующей неделе мы попытаемся предложить еще больше. Мы бы хотели до 30 миллиардов в неделю наращивать. Первый шаг сделан», — сказал чиновник.

Сторчак добавил, что соответствующее решение будет зависеть от того, будут ли введены в отношении России новые санкции США.

«Мы постараемся уловить тренд на рынке, и во вторник (27 ноября) будет приниматься решение, сколько предлагать и какой дюрации инструмент. У нас это генеральная линия — увеличивать длину предлагаемых инструментов, но не без предела», — пояснил замминистра.