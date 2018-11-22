Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель к 2025—2030 годам и сохранение их на этом уровне в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам заседания правительства, на котором рассматривался прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года.

«Первый тренд связан с динамикой сырьевых рынков. Мы ожидаем довольно серьезного снижения, довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. По нашим оценкам, к 2025—2030 годам цены будут находиться примерно на уровне 50 долларов за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении», — сказал министр.

Кроме того, по словам Орешкина, ведомство прогнозирует сохранение темпа роста ВВП чуть выше 3% после 2024 года. За пределами 2024-го МЭР ожидает замедления темпов роста производительности труда из-за сокращения отставания России по этому показателю от развитых стран. При этом демографическая ситуация к тому времени улучшится.

«В итоге мы имеем два таких глобальных тренда — позитивный демографический тренд, постепенное замедление роста производительности труда, которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную динамику экономики (долгосрочную) в районе чуть выше 3%», — сказал Орешкин.

Также среди прогнозов МЭР — плавное укрепление реального курса рубля в период до 2036 года.