Международные резервы РФ на 16 ноября составили 459,3 млрд долларов против 461,5 млрд на 9 ноября. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов за неделю снизился на 2,2 млрд долларов, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов, за десять месяцев текущего года — на 26,8 млрд.