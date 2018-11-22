Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рубль не настолько стабильной валютой, чтобы полностью переходить на расчеты в рублях.

«С точки зрения валюты мы понимаем, что расчеты в рублях имеют высокие риски. Рубль — менее стабильная валюта, чем любая другая. В мировых расчетах требуется более стабильная единица измерения. В этом смысле рубль, падая два раза за год, не имеет такого свойства. Поэтому переход на расчеты в рубли — это дополнительные валютные риски и, по сути, налог. Готовы ли мы уходить от доллара и платить особый дополнительный налог за эту безопасность?» — спросил Кудрин на конференции Евразийского банка развития (ЕАБР).

Он отметил, что если бы не текущая геополитическая обстановка, то в дедолларизации не было бы необходимости. «Я бы сказал, что не нужно этого делать. Пусть каждый выбирает сам тот инструмент расчетов, который ему более удобен и вызывает меньше затрат. Доллар нам необходим. Уход от доллара имеет свои границы», — сказал глава Счетной палаты.

При этом он видит определенный потенциал в усилении расчетов в нацвалютах.

«Но должны быть госинституты для снижения рисков. Но, в конце концов, я за то, чтобы предприятие само выбирало валюту. Я бы не ограничивал наши расчеты и движение капитала в любых валютах. Вот почему быстро дедолларизация не произойдет», — резюмировал Кудрин.

