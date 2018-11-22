Кредит Европа Банк вновь улучшил условия специальных вкладов, предлагаемых для посетителей портала Банки.ру.

Так, ставка по депозиту «Оптимальный на два года» в рублях увеличена на 0,2 процентного пункта, до 8,1% годовых. В долларах вклад можно открыть сейчас под 3,7% годовых.

Рублевая доходность «Оптимального на три года» выросла на 0,3 п. п., до 8,3% годовых. Долларовая доходность составляет 3,8%.

Депозит «Оптимальный на один год» в рублях по-прежнему можно оформить под 7,4%, в долларах — под 3,3%.

Минимальная сумма вкладов в рублях равна 100 тыс. рублей, в долларах — 3 тыс. долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет. Депозиты являются сберегательными, то есть не предусматривают совершения приходных и расходных операций.

Комментируя для читателей портала предложения Кредит Европа Банка, эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина напоминает о таких их преимуществах, как «высокие процентные ставки в крупном банке с участием иностранного капитала, выбор валют, ежемесячная выплата процентов, развитая региональная сеть банка». Уточним, что в ряде отделений кредитной организации открытие спецвкладов в долларах недоступно (исключения перечислены на страницах продуктов).

Эксперт Банки.ру отмечает, что по спецвкладу на один год ставка как в рублях, так и в долларах является одной из самых высоких среди сберегательных депозитов топ-60 банков. По двухлетнему вкладу в рублях предлагается максимальная ставка в рейтинге сберегательных депозитов с аналогичными условиями, в долларах — одна из самых высоких. По трехлетнему спецпредложению ставка как в рублях, так и в долларах является максимальной.



Открыть вклады на описанных условиях можно в период до 30 ноября 2018 года, получив соответствующий промокод для депозита на один год , вклада на два года или вклада на три года .