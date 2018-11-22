Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице.

Норма оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами репо. Госдума планирует рассмотреть документ 4 декабря.

Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что валютно-обменные операции могут проводиться в соответствии с законодательством только через уполномоченные банки.

«К сожалению, получается так, что на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые не принадлежат уполномоченным банкам, а принадлежат неустановленным физлицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, недобросовестная конкуренция. И эти операции незаконны априори, поскольку проводятся субъектами, которым такое право не дано законом», — подчеркнул Ясинский.

Кроме того, в этих пунктах обмена валюты граждан зачастую обманывают, констатировал он. «Их привлекают льготными курсами валютно-обменной операции, а получается так, что граждане денег не получают, — рассказал Ясинский. — Почему до сих пор не удается полностью проблему купировать? Эти точки обмена валюты активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы — громадные табло с яркими цифрами, которые видно отовсюду».

В ответ на это ЦБ предлагает «усложнить им жизнь». «Банк России предлагает усложнить жизнь таким субъектам за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы», — заключил Ясинский.