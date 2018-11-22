В Грузии начат прием карт платежной системы JCB. К их обслуживанию в своей эквайринговой сети приступил крупнейший банк страны по размеру активов — Bank of Georgia, став первым банком в Грузии, принимающим карты JCB, сообщила платежная система.

В релизе уточняется, что сеть банка включает 279 банковских отделений, доминирующее количество банкоматов на рынке — 856, а также около 13 тыс. POS-терминалов, что составляет треть от общего количества в стране.



Держателями карт основанной в Японии международной платежной системы JCB являются свыше 117 млн человек во всем мире. Карты принимаются более чем в 30 млн торгово-сервисных предприятий.