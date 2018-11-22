По карте «Халва» теперь можно оплатить поездки через мобильное приложение «Яндекс.Такси», сообщили в пресс-службе Совкомбанка.



«К партнерам карты рассрочки «Халва» Совкомбанка присоединился сервис «Яндекс.Такси», один из лидеров на рынке услуг по онлайн-заказу такси. Теперь обладатели карт смогут оплачивать поездки в зависимости от своих потребностей — небольшими платежами в рассрочку или собственными деньгами, получая высокий кэшбэк», — отмечается в релизе.

Срок беспроцентной рассрочки составит два месяца. Платежи будут распределены равномерно на весь период.