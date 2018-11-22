В уходящем году рост поставок IT в финансовый сектор, высокую востребованность систем, отвечающих строгим регламентам информационной безопасности, повышение требований и первые результаты в ходе внедрения мер по оздоровлению банковской отрасли со стороны регуляторов отмечает исследовательская группа CNews Analytics в своем обзоре « ИТ в банках и страховых компаниях 2018 ». Конкурентная борьба кредитных организаций за клиента привлекают все больше инвестиций в цифровую трансформацию и стимулируют разработчиков IT выводить на рынок новые продукты.

Компания iSimpleLab чутко реагирует на экономическую ситуацию в отрасли, потому в свежем опубликованном рейтинге « Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018 » от CNews снова отмечена в ТОП-50!

Стопроцентное доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, регулярный выпуск новых приложений для платформы ДБО iSimpleBank 2.0 , активная работа на площадках старых и новых клиентов, реализация проектов для банков уровня ТОП-50 вывели iSimpleLab на 46 позицию в рейтинге по итогам уходящего года. Также была отмечены наиболее значимые и интересные проекты, выполненные для ПАО «МИнБанк» (Московский Индустриальный Банк); АКБ «Алмазэргиэнбанк», «Фора-Банк», «БКС — Инвестиционный Банк», АКБ «Союз», ПАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубань Кредит», “Банк Казани”, КБ «Хлынов».

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.

Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group