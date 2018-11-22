Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, предусматривающий возможность заключения отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и безопасности государства, договоров банковского обслуживания с несколькими кредитными организациями.

На данный момент правительству предоставлено право установить отдельные требования к кредитным организациям, в которых соответствующие хозяйственные общества вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы и заключать договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита).

Кабинет министров также вправе определить кредитную организацию, не соответствующую этим требованиям, имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельным хозяйственным обществом. Из этой нормы следует, что правительство вправе определить только одну кредитную организацию, не соответствующую установленным требованиям, для взаимодействия только с одним отдельным хозяйственным обществом, говорится в пояснительной записке к документу.

«На практике имеются случаи заключения договоров банковского обслуживания отдельным хозяйственным обществом в силу специфики своей деятельности с несколькими кредитными организациями, не соответствующими установленным требованиям. Отсутствие в законодательстве положения, предоставляющего возможность банковского обслуживания хозяйственных обществ несколькими кредитными организациями, может повлечь прекращение работы и закрытие счетов хозяйственных обществ в банках, усложнить работу таких обществ в части обеспечения долгового финансирования и международных проектов, сократить конкуренцию между банками за обслуживание финансовых потоков хозяйственных обществ», — отмечают в правительстве.