Ожидаем нейтрального открытия российского рынка вследствие смешанной динамики торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы. Объемы торгов по большинству фьючерсов ниже, чем в обычный торговый день, сказывается отсутствие американских инвесторов из-за Дня Благодарения.

Ликвидности прибавят европейские инвесторы, но не восстановят ее до обычного дневного уровня. Поэтому ход торгов на российском рынке будет вялым и при появлении значимых новостей может возникать неэффективность рынка в виде резких колебаний цен активов на фоне малых объемов.

Помимо этого, цена на нефть сохраняет нисходящий тренд в силу увеличения запасов сырой нефти в США на 4,8 млн барр., что подогревает опасения инвесторов за переизбыток предложения нефти на мировом рынке. Однако российские экспортеры будут готовиться к налоговым платежам, ввиду чего мы ожидаем укрепления рубля в четверг-пятницу.