Госдума назначила двух новых аудиторов Счетной палаты Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД.

«Сегодня на пленарном заседании депутаты проголосовали за проекты постановлений о назначении Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты», — говорится в сообщении.

Каульбарс и Зайцев являются действующими главами департаментов Счетной палаты.

8 ноября 2018 года Государственная Дума досрочно освободила от должности аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова