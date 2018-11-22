Каульбарс и Зайцев являются действующими главами департаментов Счетной палаты.
Госдума назначила двух новых аудиторов Счетной палаты Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса. Об этом сообщается в пресс-релизе ГД.
«Сегодня на пленарном заседании депутаты проголосовали за проекты постановлений о назначении Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты», — говорится в сообщении.
Каульбарс и Зайцев являются действующими главами департаментов Счетной палаты.
8 ноября 2018 года Государственная Дума досрочно освободила от должности аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова
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