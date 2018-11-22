ФорБанк внедрил новую систему дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ФорБанк Бизнес», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«АО КБ «ФорБанк» внедряет новую систему дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — «ФорБанк Бизнес». «ФорБанк Бизнес» не требует установки, технического сопровождения и использования дополнительных устройств, таких как токены, смарт-карты, OTP-генераторы, и при этом полностью безопасно», — отмечается в релизе.

Система «ФорБанк Бизнес» работает на любой операционной системе (Windows, Mac), а также доступна в виде мобильных приложений на iOS и Android.