Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Международному инвестиционному банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до «BBB+» с уровня «BBB». Прогноз по рейтингу — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Повышение рейтинга МИБа отражает улучшение оценки аналитиками его кредитоспособности до «a» с «a-». Это, в свою очередь, обусловлено укреплением общего риск-профиля банка после переоценки агентством подверженности банка кредитному риску, увеличением географической диверсификации кредитного портфеля и повышением стандартов риск-менеджмента.

Из релиза следует, что «высокорисковая» среда деятельности МИБа является причиной установления ему рейтинга на две ступени ниже по сравнению с его оценкой кредитоспособности.



Россия остается крупнейшим и наиболее влиятельным учредителем МИБа с долей 53,2% на середину текущего года, но ожидается, что доля акционеров из ЕС будет увеличиваться. Отмечается также снижение доли ссуд, выданных банком российским организациям (по итогам первого полугодия 2018 года она составила 15,7% против 22% на конец 2016 года), что соответствует доле Болгарии в кредитном портфеле. Далее следуют Словакия, Румыния и Монголия с долями по 10—12% в кредитном портфеле.

