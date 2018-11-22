Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Сбербанку и Внешэкономбанку, а также их лизинговым «дочкам» («Сбербанк Лизингу» и «ВЭБ-лизингу» соответственно) долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», а Газпромбанку и Gazprombank (Switzerland) Ltd. — на уровне «BB+». Прогноз по РДЭ всех шести организаций — «позитивный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch .

Подтверждение долгосрочных РДЭ в иностранной валюте и рейтингов поддержки Сбербанка и ВЭБа на уровне суверенного рейтинга, а рейтингов Газпромбанка — на уровне «ВВ+» отражает мнение Fitch об очень высокой вероятности их поддержки российскими властями в случае необходимости. «Позитивный» прогноз соответствует прогнозу по суверенному рейтингу.

Подтверждение рейтингов ВЭБа также принимает во внимание ожидаемое получение банком достаточной поддержки от государства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что позволит фининституту выполнять обязательства перед кредиторами. В период с 2015 года по первую половину 2018-го Внешэкономбанк получил порядка 1,1 трлн рублей в капитал от государства, указывают аналитики. Они напоминают, что в бюджет заложено капитальное вливание для ВЭБа в размере 20 млрд рублей до конца 2018 года и еще 300 млрд рублей в виде допэмиссии в 2019—2021 годах, что позволит покрыть оставшиеся проблемные ссуды и среднесрочные выплаты по внешнему долгу.

Рейтинги Газпромбанка на одну ступень ниже, так как он не обладает чрезвычайной системной значимостью, как Сбербанк, или статусом банка развития, как ВЭБ. Кроме того, аналитики приняли в расчет задержки с обеспечением поддержки ГПБ в виде базового капитала и сохраняющуюся потенциальную необходимость в капитале, а также сложную акционерную структуру банка с непрямым государственным участием.

Подтверждение РДЭ «Сбербанк Лизинга», «ВЭБ-лизинга» и швейцарского Gazprombank коррелирует с рейтинговыми действиями в отношении их материнских структур в связи с их очень высокой степенью интеграции.

Рейтинг устойчивости Сбербанка («bbb-») отражает его доминирующую позицию в банковском секторе РФ, а также диверсифицированную и дешевую базу фондирования, дающую банку существенное ценовое преимущество и способствующую получению стабильно сильных финансовых результатов.

Подтверждение рейтинга устойчивости Газпромбанка на уровне «bb-» отражает его сильную клиентскую базу с высококачественными корпоративными заемщиками и стабильным, хотя и концентрированным, фондированием от корпоративных клиентов. Ограничивающими факторами выступают несколько более высокий аппетит банка к риску по сравнению с конкурентами с более высоким уровнем рейтинга, уязвимость качества активов из-за крупных старых кредитов и вложений в непрофильные бизнесы (в частности, в медиа и промышленные холдинги), а также недостатки в капитальной позиции, следует из релиза Fitch.



ВЭБу рейтинг устойчивости не присваивается, как и другим банкам развития. По мнению агентства, бизнес-модель фининтитута предусматривает полную зависимость от господдержки, и его уникальная стратегическая роль не может быть реализована на коммерческой основе.