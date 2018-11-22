Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве в развитии платежных систем в условиях интернет-торговли. Об этом сообщается в пресс-релизе «ФинТеха».

«Партнерство ассоциаций будет направлено на укрепление информационного взаимодействия, обмен сведениями и аналитикой в части развития платежных систем в условиях интернет-торговли», — отмечается в сообщении.

Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России в начале 2019 года. Над ее созданием работают АФТ, Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК) и банки — участники ассоциации «ФинТех». С помощью системы клиенты смогут проводить платежи, в том числе в пользу юридических лиц, мгновенно и в круглосуточном режиме.

Компаниям интернет-торговли запуск СБП позволит снизить издержки на проведение безналичных платежей и увеличить оборачиваемость за счет мгновенного зачисления денежных средств, отмечает АФТ.