В условиях цифровизации и глобального инновационного развития финансового сектора, компании стремятся стать data-driven и принимать решения на основе анализа данных.

Сегодня внедрение технологий эффективного анализа данных один из основных драйверов роста и развития компании, повышения прибыльности и конкурентоспособности.

На Fin Data Conference будут представлены новые практические кейсы применения данных в части управления рисками, идентификации заемщиков, управления маркетинговыми стратегиями, взаимодействием с клиентом, работы с новыми источниками данных, рекомендациями по сегментации клиентской базы и по предотвращению убытков.

В программе: Deloitte, СБЕРБАНК, Счётная палата РФ, ID Finance, TWINO, Банк УРАЛСИБ, БКС Страхование жизни; а также fintech-компании, разрабатывающие решения в области больших данных и машинного обучения: Rubbles, THEWAAY, DataFabric, Brain Company, ABot Solutions и др.

Подробная информация о спикерах, программе и регистрация на сайте .