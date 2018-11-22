Экспобанк завершил сделку по покупке 15% акций СДМ-Банка. Об этом оба банка объявили в четверг, 22 ноября.

Как уточняется, был выкуплен пакет акций, принадлежавший Европейскому банку реконструкции и развития.

«ЕБРР стал акционером СДМ-Банка в 2011 году, и мы благодарны за многолетнее и успешное сотрудничество, — отметил, комментируя смену состава акционеров СДМ-Банка, его председатель правления Максим Солнцев. — С участием ЕБРР мы усовершенствовали корпоративные процедуры и систему управления, а эффективность нашей модели консервативного банковского бизнеса неоднократно была высоко оценена российскими и международными рейтинговыми агентствами».

«Изначально мандат ЕБРР предполагал участие в капитале банка на срок пять — семь лет, и мы понимаем решение ЕБРР о продаже своего пакета по истечении данного срока. Также мы видим, что ЕБРР в целом пересматривает свою стратегию инвестирования в России и сокращает свои финансовые вложения в российские активы», — указал Солнцев.

Он уточнил, что при поддержке нового акционера СДМ-Банк продолжит развивать обслуживание малых и средних предприятий, а также частных лиц. В релизе подчеркивается, что вхождение в капитал СДМ-Банка нового инвестора не предполагает интеграции бизнеса двух банков. Сам Экспобанк продолжит работать с крупными корпоративными, состоятельными частными клиентами и развивать нишевые розничные направления бизнеса.

«Бизнес-модель СДМ-Банка является успешной и прибыльной. Для нас данная покупка — это портфельная инвестиция. Как акционеры мы заинтересованы, чтобы СДМ-Банк сохранил устойчивые темпы развития, которые он демонстрирует на протяжении многих лет», — прокомментировал сделку член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Согласно данным на сайте ЦБ (на 18 мая этого года), ключевым собственником СДМ-Банка является Анатолий Ландсман. Ему принадлежит 52,97% в уставном капитале (52,93% голосующих акций) через ООО «Милавер-Рус» и 14,06% (14,03%) — напрямую.



Крупнейшим владельцем Экспобанка выступает Игорь Ким. Напрямую он владеет пакетом в размере около 75,53%, а вместе с небольшой косвенной долей контролирует почти 76,02% Экспобанка (данные ЦБ на 14 августа этого года).