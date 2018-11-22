Эксперты компании Group-IB предупреждают о повышении мошеннической активности в преддверии акции «Черная пятница». Аналитики обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих торговую интернет-площадку AliExpress, и две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины, говорится в отчете.



«Целью подобных мошеннических ресурсов может быть как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей... Подобным потребительским бумом на Black Friday — солидные скидки действуют лишь ограниченное количество времени — пользуются интернет-мошенники. Они заранее создают сайты-клоны известных брендов и интернет-магазинов. Например, Group-IB обнаружила около 400 ресурсов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress. Для привлечения внимания покупателей злоумышленники копировали сайт интернет-магазина, бренд, логотипы и фирменные цвета и регистрировали похожее доменное имя. Большинство изученных подозрительных ресурсов содержали в доменном имени различные варианты официального названия AliExpress», — отмечается в сообщении Group-IB.

Кроме того, мошенники часто продают несуществующие товары. Особую опасность для покупателей представляют ресурсы, созданные злоумышленниками для кражи денег или данных (логинов, паролей, банковских карт). По данным экспертов Group-IB Brand Protection, ежедневно фиксируется 1274 фишинговых атак.