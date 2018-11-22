Агентство «Эксперт РА» понизило КС Банку рейтинг до уровня «ruB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Понижение рейтинга связано со снижением уровня достаточности капитала банка и его способности абсорбировать убытки, вызванным ухудшением финансового результата в третьем квартале 2018 года. Рейтинг банка обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и достаточности капитала, удовлетворительным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Как уточняется, слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке. Вместе с тем агентство отмечает сильные позиции кредитной организации в базовом регионе, а также бизнес-связи ее акционеров на региональном уровне.

«Банк характеризуется достаточно высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска. Существенным негативным фактором является уязвимость бизнес-модели банка, ориентированной на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств ФЛ (89% привлеченных средств на 1 октября 2018 года) на фоне повышенного уровня надзорного и регулятивного влияния со стороны Банка России», — указывает агентство.

Аналитики отмечают наличие широкой сети продаж на территории Республики Мордовия. По мнению экспертов, кредитная организация преимущественно проводит рыночную кредитную политику. Агентство отмечает снижение доли активов, приходящихся на связанные с банком стороны, до приемлемого уровня.