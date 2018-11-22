В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении из хранилища банка более 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



«Туринский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков... В суде установлено, что 1 марта 2018 года заведующая кассой сектора кассовых операций дополнительного офиса в городе Туринске одного из банков, используя доступ к хранилищу материальных ценностей, похитила вверенные ей денежные средства в сумме более 12,4 миллиона рублей. Через несколько дней сотрудница банка была задержана в городе Екатеринбурге, у нее изъята часть похищенных денежных средств», — отмечается в релизе.

Экс-сотрудницу банка приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Суд также удовлетворил исковые требования банка о взыскании с осужденной более 6,9 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, заключили в ведомстве.