Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин избран председателем совета директоров Фондсервисбанка, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По итогам заседания председателем совета директоров избран генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Корпоративным секретарем избрана Наталья Румянцева. На заседании также утвержден персональный состав и руководители трех комитетов совета: по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии», — отмечается в релизе.

Кроме того, совет директоров принял решение о смене названия банка, который станет основным банком ракетно-космической отрасли. После завершения всех процедур, банк будет носить имя Роскосмосбанк.