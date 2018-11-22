Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект, которым продлевается возможность оплаты штрафов за нарушения ПДД со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после льготного 20-дневного срока.

Соответствующие изменения депутаты внесли в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).



«В случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению», — говорится в тексте проекта закона.

Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принимаемые поправки «должны восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей». По его словам, «нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу». Это, добавил Володин, ставило автомобилистов в неравное положение.

Вмешался Конституционный суд, и Госдума поддержала решение, которое направлено на защиту законных прав граждан, напомнил глава палаты.

